かつて大ブームを巻き起こしたバトルロイヤル系FPS『Apex Legends』が、リリースから7周年を迎えた今、ふたたび活気を取り戻している。その背景には配信界隈や競技シーンの盛り上がり、チート対策など、さまざまな要因が絡んでいるようだ。 （関連：【画像あり】ガンダムと『Apex Legends』がコラボモビルスーツでプレイ可能＆記念ガンプラも） ■Steam同接30万人超え、約1年8カ月ぶりの水準