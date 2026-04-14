ドルトムントとの新契約を締結したCBニコ・シュロッターベックだが、“一部のクラブ”を対象とした解除条項が盛り込まれているようだ。13日、ドイツメディア『Sky Sport』が報じている。現在26歳のシュロッターベックは、2022年夏に加入したドルトムントで主力として活躍中。すると先日、バルセロナやレアル・マドリードからの関心も伝えられていたなかで、ドルトムントとの契約を2031年夏まで延長した。これによって、年俸は