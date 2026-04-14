リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝・2ndレグのパリ・サンジェルマン（PSG）戦に向けて意気込みを示した。13日、地元メディア『リヴァプール・エコー』が同指揮官のコメントを伝えている。CL・ラウンド16でガラタサライを破ったリヴァプールは、準々決勝で昨シーズンの王者PSGとの対戦が決定。敵地で行われた1stレグは、0−2で完敗。エースのモハメド・サラーをベンチに置き