大阪6月限 日経225先物58030+1450（+2.56％） TOPIX先物3770.5+41.5（+1.11％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比1450円高の5万8030円で取引を終了。寄り付きは5万7670円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万7660円）にサヤ寄せする形で買いが先行した。現物の寄り付き時につけた5万7460円を安値に上へのバイアスが強まり、前場中盤にかけて5万8000円台に乗せると、前