ＴＨＥＷＨＹＨＯＷＤＯＣＯＭＰＡＮＹ [東証Ｓ] が4月14日大引け後(18:50)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結最終損益は5億3900万円の赤字(前年同期は6900万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結最終損益は3億8300万円の赤字(前年同期は2800万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-2.2％→-6.4％に大幅悪化した。 ※26年4月