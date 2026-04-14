フィットクルー [東証Ｇ] が4月14日大引け後(19:00)に決算を発表。26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の経常利益(非連結)は200万円となった。 併せて、通期の同利益を従来予想の3億1900万円→1億5900万円(前期は2億6700万円)に50.2％下方修正し、一転して40.4％減益見通しとなった。 株探ニュース