14日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比変わらずの5万8030円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値5万7877.39円に対しては152.61円高。出来高は1734枚となっている。 TOPIX先物期近は3766ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.73ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物