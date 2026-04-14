14日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝158円97銭前後と、午後5時時点に比べ9銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝187円41銭前後と3銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース