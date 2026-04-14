北海道千歳市は４月１４日から、ＪＲ南千歳駅近くの市道を通行止めにしました。理由は、車が通行できなくなるほどの迷惑駐車で、新千歳空港の利用者が多いとみられています。現状を取材しました。千歳市内の道路に置かれたのは、車が進入できないようにするためのバリケード。ここはＪＲ南千歳駅の北側に位置する市道です。１４日から３つの市道の一部が無期限で通行止めとなりました。なぜ封鎖されることになったのか、その