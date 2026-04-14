2026年4月14日、中国メディア・界面新聞は、広東省深セン市のマンション販売現場で混乱が発生し、警備員が群衆にトウガラシスプレーを噴射したことを報じた。記事によると、13日、深セン市龍華区のマンション「幸福城臻園」が「早い者勝ち」方式で値下げ物件の販売を開始。前夜から数百人の購入希望者や仲介業者が徹夜で列をなし、翌朝には予想を大幅に超える人数が殺到して秩序が崩壊した。この混乱の中、警備員が群衆に向けてト