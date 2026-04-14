HSBC銀行（香港上海銀行）が4月13日に発表した調査結果によると、世界の企業と機関投資家の4割以上が、今後5年間で中国大陸部市場が経済貿易活動にとってより重要になると答えました。今回の調査は今年3月に世界10市場で実施され、中国大陸部の企業と機関投資家300社を含む計3000社の企業と機関投資家を対象としました。「強力な人工知能とデータ関連インフラ」と「魅力的なエネルギーコスト」は特に中国大陸部の回答者に重視され