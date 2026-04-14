習近平国家主席は4月14日午前、北京市内の人民大会堂でスペインのサンチェス首相と会談しました。習主席は、「国際情勢の混乱にもかかわらず、中国とスペインの関係は着実に発展しており、戦略的決意を持った両国関係を構築してきた。共通の利益に基づいて正しい意思決定を下すことは重要な経験だ」と述べました。また、「双方は貿易や新エネルギー、インテリジェント経済などの分野で協力を強化し、文化や教育、科学研究、スポー