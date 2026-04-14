俳優の戸田恵梨香、伊藤沙莉が14日、都内で行われたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』（27日配信）配信記念PARTYに参加した。【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を通して、細木の「真実」と「嘘