大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、2025-26シーズンのSVリーグ男子レギュラーシーズンのホームゲーム来場者数が「107,363人」を記録し、1シーズンでの大阪Ｂ史上最多来場者数を更新したことを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 大阪Ｂは、3月14日（土）と15日（日）におおきにアリーナ舞洲で行われたSVリーグ男子第17節のジェイ