俳優の生田斗真が14日、都内で行われたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』（4月27日配信）配信記念パーティーに参加した。主演の戸田恵梨香をエスコートして登場した。【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真生田と戸田は、ライトの光を浴びながら客席後方から登場。生田が戸田の手を引き華麗にエスコートして壇上に上がった。生田は占い師・細木数子が“生涯愛した男” 堀田雅也を演じる。ナイトクラ