大阪府泉佐野市で、男らが車の窓ガラスを割り、中にいた男性らに暴行を加えるなどした上、スマートフォンなどを奪う事件がありました。被害者の男性は、「いま襲われています」と通報したということです。■「いま襲われています」通報車の窓割られ…暴行も助けを求める110番通報。「いま襲われています」強盗殺人未遂事件は、大阪の路上で起きました。道路に散らばったガラス片。その痕跡は道路の反対側にも。現場は泉佐野市の