赤沢経済産業相は、塗装などに使うシンナーについて、メーカーに通常通り生産するよう要請したことを明らかにしました。ナフサから作るシンナーなどの石油製品について、政府は、国内での流通量は確保されているとしていますが、現場では塗料に使うシンナーが手に入らないなど不安の声がでています。赤沢経産相は閣議後の会見で、シンナーの流通経路を調べた結果、石油化学メーカーや商社がシンナーを作るメーカーや卸業者に対し「