海外法人を通じた租税回避を防止する「タックスヘイブン（租税回避地）対策税制」に基づき追徴課税を受けた男性が、国に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は14日、請求を退けた一審東京地裁判決を取り消し、課税処分を違法と判断して男性の請求を認めた。判決によると、男性は2005年に租税回避地として知られるリヒテンシュタインに財団を設立した。財団は多額の資産を持つバハマの法人の株式を保有。国税当