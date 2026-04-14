◇ファーム・リーグ阪神4―3ソフトバンク（2026年4月14日SGL尼崎）阪神は14日のファーム・リーグで、ソフトバンクを4―3で下した。タイブレークに入った10回。1死一、二塁で糸原が左越えのサヨナラ適時打を放って勝負を決した。また、この日はドラフト1位・立石が「左手首関節炎」から実戦復帰を果たした。以下は平田2軍監督の一問一答。――立石選手が実戦復帰「守備も無難にこなしてね、3打席立たてて。今チェッ