国会議事堂（資料写真）赤間二郎国家公安委員長（衆院１４区）は１４日の参院内閣委員会で、県警第２交通機動隊の隊員が不適正な違反取り締まりを繰り返していた問題について「（交通取り締まりの目標）数値を示していたことは適切ではなく、しっかりと警察庁として指導していきたい」と述べた。問題の背景には警察のノルマ至上主義があるのではないかとし、交通取り締まりノルマの有無を確認した立憲民主党の杉尾秀哉氏に答弁し