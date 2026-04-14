【モデルプレス＝2026/04/14】タレントの加藤綾菜が4月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの夕食を公開し、話題を呼んでいる。【写真】加トちゃんの38歳美人妻「雑だけど美味しかった」疲労の中作った品数豊富な食卓◆加藤綾菜、バラエティ豊かな手料理を公開綾菜は「仕事終わって カトちゃんピラティス送迎して 急いで食事の支度」とコメントを添え、コンロの上いっぱいに料理3品が乗った写真を投稿。「さんま売っ