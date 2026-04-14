【モデルプレス＝2026/04/14】お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが13日、自身のInstagramを更新。美しいボディラインが際立つ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】28歳女性芸人「セクシー」美ボディ強調タイトトップス姿◆リンダカラー∞りなぴっぴ、タイトな装いで自撮りショットりなぴっぴは「あまりにもおしゃれすぎるトイレに出会っちゃった 海の中のくらしみたい」とコメント。公開された写真では、体にフィットし