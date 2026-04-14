黒やベージュなど、ベーシックカラーが多くなりがちな大人コーデに、少し変化をつけたい……。そんなとき、注目したいのがオリーブ色。【ZARA（ザラ）】には、落ち着きがありながらも重たく見えにくく、コーデにほどよいニュアンスをプラスしてくれるオリーブ色のアイテムが豊富に揃ってます。今回は、大人女性のスタイリングにおすすめのアイテムをピックアップして紹介します。 艶感