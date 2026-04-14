ボリウッド(インド映画)界の伝説的存在であったアシャ・ボスレさんが死去した。92歳だった。心臓発作による入院を経て、12日にムンバイでこの世を去ったことが遺族によって明かされた。 【写真】24年にはインドの伝統的打楽器の奏者が死去グラミー賞も獲得 ボスレは70年以上にわたるそのキャリアで1万2000曲超を発表。その独特な歌声は俳優たちが口パクをするかたちで多くの映画で使用されていた。2度の国家映画賞、