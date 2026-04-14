東かがわ市役所(資料) 香川県東かがわ市は、公共施設7カ所と民間施設4カ所を「クーリングシェルター」として指定しました。4月22日から10月21日の期間、熱中症特別警戒アラートが発表されたときに暑さを避けて休憩を取れる施設として無料で開放します。 市は、高温多湿が予測される日は涼しい部屋や場所で過ごすよう呼び掛けています。やむを得ず外出する際に危険な暑さに見舞われた場合は、十分な水分補