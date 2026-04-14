俳優の坂東龍汰と岡山天音がオリジナル長編アニメ映画「我々は宇宙人」（門脇康平監督、２０２６年公開予定）でダブル主演を務めることが１４日に発表され、５月の第７９回カンヌ国際映画祭の監督週間部門への正式出品が決まった。本作は“普通”であることに悩む少年・翼（坂東）と、“特別”な存在感を放つ暁太郎（岡山）の出会いを軸に、日常のわずかな歪みがやがて大きな違和感へと変わっていく青春ミステリー。平成の田舎