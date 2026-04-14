映像作家・門脇康平監督が手掛けたオリジナル長編アニメ映画「我々は宇宙人」（２０２６年公開予定）が５月の第７９回カンヌ国際映画祭の監督週間部門に正式出品されることが１４日、発表された。併せて、坂東龍汰と岡山天音のダブル主演も決まった。今作はわずか４人の映画レーベル「ＮＯＴＨＩＮＧＮＥＷ」が製作。過去にＹＯＡＳＯＢＩの「優しい彗星（すいせい）」などを手がけた門脇氏が企画・脚本・監替を務めた。長編