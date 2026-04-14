◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１３日、栗東トレセン報知杯弥生賞ディープインパクト記念で◎を打ったバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）に注目している。２走前は出遅れたが、１０００メートル通過６１秒９のスローペースを中団からまとめて差し切り。最後は流す余裕さえあり、光るものを感じて前走で本命に推した。レース前の斉藤崇調教師は「能力は