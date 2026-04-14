◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１４日・甲子園）巨人は２点リードの２回の守備で先発・則本が２死一、二塁のピンチとなった。８番・坂本は三ゴロ。これを捕ったダルベックの一塁送球がショートバウンドとなり、一塁・増田陸は体を張ってストップするのが精いっぱい。一塁はセーフで送球エラーとなった。この間に二塁走者の木浪が本塁に向かって走るも、はじいた球を拾い直した増田陸が素早く本塁送球。ヘッドスライディ