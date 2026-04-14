◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（１４日・豊橋）３連敗中の中日が先制。初回に４点を奪った。初回無死満塁。今季初めて４番に座ったボスラーが、広島の先発・森下から右犠飛を放ち、先制点を呼び込んだ。「打ったボールはチェンジアップかな。前の打者がいい形でつないでくれた。まずは先制できて良かったよ」と、声をはずませた。なおも１死一、三塁で、ドラフト６位・花田がカーブを左翼線に運ぶ適時二塁打で２点目を挙げる