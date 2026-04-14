◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年4月14日甲子園）阪神が2点劣勢の2回に巨人のまさかのミスに乗じて反撃の1点を狙ったが、惜しくも無得点に終わった。2死走者なしから木浪の四球、前川の中前打で巨人・則本から2死一、二塁の好機を作った。続く坂本は3ボール1ストライクから直球を打って平凡な三ゴロ。この当たりを下がって処理した三塁手のダルベックが一塁へショートバウンドの悪送球。一塁手・増田陸もグラブに収めきれ