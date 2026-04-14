米ニューヨークで開催予定の映画『プラダを着た悪魔２』ワールドプレミアの模様が、日本時間4月21日午前6時30分から、動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で生配信されることが決定した（※30日間リプレイ可能）。【動画】『プラダを着た悪魔２』華やかな世界に“波乱”を予感させる本予告2006年公開の大ヒット作『プラダを着た悪魔』は、トップファッション誌を舞台に、鬼編集長のもとで奮闘する主人公の成長を