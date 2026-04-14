俳優の戸田恵梨香が１４日、都内で行われた主演を務めるＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（４月２７日配信開始）の配信記念ＰＡＲＴＹに共演者らと出席した。戸田は、背中がパックリ開いた全身金色のきらびやかなドレス姿で登場し、ゴージャスなオーラを全開。共演の生田斗真が手を取りながらレッドカーペットを歩き、３６０度、圧倒的な美貌で会場を魅了した。イベントでは、「このような盛大なパーティーをする