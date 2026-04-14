ボートレース宮島の「にっぽん未来プロジェクト競走in宮島」は14日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、15日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。河村了が逃げ切って優勝戦進出一番乗りを決めたセミファイナルの10R。石川真二、荒井輝年の2着争いは最終2マークまでもつれて石川が2着、荒井は3着でゴール。しかし6強入りとなったのは、何と4着の岡村将也（36＝福岡）だった。石川が不良航法、荒井は待機行動違反に