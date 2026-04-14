11日、神奈川県厚木市のサウナ店で火災が発生。営業中だったが客らは全員避難し、けが人はいなかった。サウナ店では火災やトラブルが相次いでおり、SNSなどには対策強化を求める声が寄せられている。 火災が発生したのは、厚木市の個室サウナ店だ。「煙が充満している」と119番通報があり、爆発音もしたとのこと。当時営業中で客もいたが、全員避難。サウナ店が火元とみられている。 サウナ店では、最近数カ月で火災やトラブル