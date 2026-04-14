「阪神−巨人」（１４日、甲子園球場）阪神は巨人戦７連勝中の才木が先発。二回に内野守備の乱れから先制された。二回、巨人先頭のダルベックの打球は遊撃正面へのゴロ。これを木浪がファンブルし、拾い直して一塁に送球したが本塁方向にそれた。一塁・大山が打者走者にタッチできず、スコアボードには「Ｅ」が点灯して木浪の失策が記録された。キャベッジには中前打で無死一、二塁となり、大城の打球は二塁へのゴロ。中野