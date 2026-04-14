バイエルン・ミュンヘンは11日に行われたブンデスリーガ第11節でザンクトパウリに5-0で勝利。これで今季のリーグ戦105ゴールに到達し、5試合を残して54年ぶりに最多ゴール記録を更新した。そのバイエルンが、ニューカッスル・ユナイテッドに所属するイングランド代表FWアンソニー・ゴードンの獲得を真剣に検討していると、ドイツ方面の移籍市場に精通するジャーナリストのフロリアン・プレッテンベルク氏が報じた。バイエルンは、