IWCシャフハウゼンが、有人宇宙飛行向けに設計されたツールウォッチ『パイロット・ウォッチ・ベンチュラー・バーティカル・ドライブ』（Ref. IW328601）を、ジュネーブで開催されるウォッチズ＆ワンダーズにて発表した。 【画像あり】まっさらなホワイトが印象的なデザイン商品画像一覧 本モデルは、宇宙空間での計時という要求に応えるためにゼロから設計・開発されたIWC初のウォッチとな