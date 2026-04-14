モロッコのマグリブ・フェズに所属するDFドリス・エル・ジャブリ（28）が決めた衝撃のゴールが話題となっている。12日に行われたマグリブ・フェズ対ウィダードACの一戦でそのゴールが生まれた。スコアレスで迎えた80分、味方のロングボールをうまく処理したチームメイトからPA外でボールを受けたエル・ジャブリは足の裏でコントロールすると、なんとラボーナでミドルシュートを放ったのだ。勢いよく放たれたボールは綺麗な弧を描き