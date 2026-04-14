国土交通省航空局は、全日本空輸（ANA）に業務改善勧告を行い、安全統括管理者の職務に関する警告を行った。2025年11月27日、伊丹空港で行われたパーキングブレーキバルブ交換後の作動油の給油作業時に、自社で使用を禁止している作業油を誤って使用した後、整備士が誤使用に気づいたにもかかわらず、自社の規程を恣意的に解釈して問題ないと判断し、事実と異なる整備記録を作成した上で、必要な是正を行わずに運航させていた。後