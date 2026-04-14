バルセロナでプレイする18歳ラミン・ヤマルはCL準々決勝2ndレグ、アトレティコ・マドリード戦へ意気込みを語った。スペイン『MUNDODEPORTIVO』が報じている。ホームで行われた1stレグでバルセロナは0-2で敗戦しており、2ndレグでは2点差をひっくり返さなければならない。敵地メトロポリターノでの逆転は簡単ではないが、エースであるヤマルは記者会見にて自信を覗かせた。「僕たちは若いチームだし、全員がバルサの大ファンで、そ