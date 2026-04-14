熊本地震から10年が経ちましたが、避難生活の中で亡くなる「災害関連死」の防止は大きな課題です。専門家は、避難所の環境で最も必要な『TKB（トイレ・キッチン・ベッド）』の改善が不十分だと指摘していますが、“支援の責任は市町村”という現行の制度の限界もあるようです。 ■最重要『TKB』が不足…避難所の“先進国”イタリアは 避難所・避難生活学会の水谷嘉浩代表理事は、「避難所の環境はほとんど改善されて