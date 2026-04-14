札幌市中心部では、４月１４日から放置自転車の撤去作業が始まりました。札幌市は２００５年に放置禁止区域を指定し、その後、徐々にエリアを拡大してきました。今では札幌駅の北側から国道３６号・すすきの交差点までとなっていて、中心部のほとんどがその対象となっています。撤去された自転車ですが、市内複数箇所の保管場所に２か月ほど保管されます。自転車は３０００円、原付は５０００円を支払うことで引き取ることができま