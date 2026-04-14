ロブレスキーは8回2安打無失点と快投を見せた(C)Getty Imagesドジャース左腕、ジャスティン・ロブレスキーが快投を見せた。現地4月13日に行われたメッツ戦に先発。強打者が多いメッツ相手に初回から4回まで三者凡退とテンポ良く投げ、5回一死まで一人の走者も出さない完璧なピッチングを披露。【動画】冷静沈着かつ精密な投球！ロブレスキの快投シーンをチェック力強い直球とスライダーを軸に試合後半はカーブも効果的に使