今永は輝きを取り戻したようだ(C)Getty Imagesカブスの今永昇太は今季3度目の先発登板となった現地時間4月10日のパイレーツ戦で6イニングをノーヒットに抑えるというパフォーマンスを披露し、好調ぶりをアピールした。開幕から3度の登板で計16回を投げ防御率2.81と、先発投手としての役割を十分に果たしている。【動画】“魔法”を取り戻した今永昇太の奪三振ショー！冴えるスプリットとフォーシームの実際の映像頼もしい姿を