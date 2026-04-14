卓球の世界選手権団体戦（２８日開幕、英ロンドン）に臨む男女日本代表が１４日、都内で事前合宿を公開した。男子で世界ランク２８位の宇田幸矢（協和キリン）は２月の選考会を勝ち抜き、代表切符を獲得した。団体戦は初出場となり「一戦一戦、自分の役目が変わってくると思う。どの位置でもチームに貢献できるように、常に考えてやっていかないといけない」と表情を引き締めた。ＷＴＴコンテンダー太原（中国）から前日１３