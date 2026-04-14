卓球の世界選手権団体戦（２８日開幕、英ロンドン）に臨む男女日本代表が１４日、都内で事前合宿を公開した。男子で世界ランク１８位の戸上隼輔（井村屋グループ）は「かなり強力なメンバーがそろって、金メダルを目指せるチーム。一丸となって合宿、練習に励みたい」と抱負を述べた。戸上は３月に現地での練習中に左膝を負傷し、ＷＴＴチャンピオンズ重慶大会（中国）を棄権。３月下旬のＷ杯（マカオ）は分厚いテーピングを巻