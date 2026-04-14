自民党の党大会で現役の自衛官が国歌を斉唱したことについて、荒井陸上幕僚長は「不適切だったとは考えていない」との見解を示しました。荒井正芳 陸上幕僚長「職務ではなく、私人として国歌を歌唱したものですが、自衛隊法に違反するものではなく、不適切であったとは考えておりません」12日に開かれた自民党の党大会で、陸上自衛官が国歌を斉唱したことを問題視する声が相次いでいることについて、陸自トップの荒井陸幕長は