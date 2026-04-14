◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（１４日・草薙）巨人の育成外国人、フリアン・ティマ外野手（２１）が先制の今季２号本塁打を放った。「６番・一塁」で先発出場。両軍無得点の２回１死で左腕・佐藤宏に対すると、初球をフルスイング。打った瞬間の一発は左中間スタンドに着弾した。今季は３月１４日の２軍開幕戦・オイシックス戦（ジャイアンツタウンスタジアム）で今季１号。試合前時点で打率２割５分、１本塁打、４打点の