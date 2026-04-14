最大震度7を二度観測した熊本地震の発生からきょうで10年になります。45人が亡くなった熊本県益城町では、けさ、献花台が設置され、地元の人たちが花を手向けに訪れています。10年前、当時中学3年生だった14歳の少女。10年経ったいま、目標としていた先生になり、子どもたちに地震の経験を伝えています。熊本県菊池市の七城中学校で教壇に立つ、井手麻那美さん（24）。おととし、念願だった先生になりました。井手麻那美さん「慣れ